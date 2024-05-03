Политолог Лукьянов: РФ и Белоруссия помогают друг другу выжить в безумном мире

Россия и Белоруссия помогают друг другу выжить в этом безумном мире. Соответствующее заявление сделал профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.

"Никакие отношения нельзя строить на голой экономике и меркантилизме. Необходимо подчёркивать то, что нас объединяет. И это самое главное — это понимание, особенно в случае России и Беларуси. Мы друг другу помогаем выживать в этом безумном мире", — сказал политолог, выступая на гуманитарном марафоне платформы "Дигория" и Российского общества "Знание", который проходит на выставке-форуме "Россия".