Политолог Лукьянов: РФ и Белоруссия помогают друг другу выжить в безумном мире
Фёдор Лукьянов. Обложка © Telegram / Знание.Новости
Россия и Белоруссия помогают друг другу выжить в этом безумном мире. Соответствующее заявление сделал профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.
"Никакие отношения нельзя строить на голой экономике и меркантилизме. Необходимо подчёркивать то, что нас объединяет. И это самое главное — это понимание, особенно в случае России и Беларуси. Мы друг другу помогаем выживать в этом безумном мире", — сказал политолог, выступая на гуманитарном марафоне платформы "Дигория" и Российского общества "Знание", который проходит на выставке-форуме "Россия".
Ранее сообщалось, что товарооборот России и Белоруссии достиг рекордных 4,2 трлн рублей за 2023 год. Российский премьер-министр Михаил Мишустин также отметил наращивание поставок белорусских товаров на внешние рынки с использованием транспортной инфраструктуры РФ. Так, за прошлый год такие перевозки выросли более чем вдвое в годовом выражении — до 20 миллионов тонн.