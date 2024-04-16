Товарооборот России и Белоруссии достиг рекордных 4,2 трлн рублей за 2023 год

Взаимный товарооборот России и Белоруссии в 2023 году достиг рекордного значения в 4,2 триллиона рублей. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с белорусским коллегой Романом Головченко.

"В 2023 году опять установлен очередной рекорд, рекордный показатель взаимного товарооборота — 4,2 трлн российских рублей или почти 150 млрд белорусских рублей. В прошлом году транзитные перевозки увеличились более чем в два раза по сравнению с 2022 годом — до 20 млн тонн", — сказал глава кабмина РФ.

Премьер-министр уточнил, что экспорт белорусских товаров на внешние рынки происходит через транспортную инфраструктуру России, а его объёмы увеличиваются. Невзирая на постоянно растущее санкционное давление Запада, страны Союзного государства (СГ) продолжат работать над укреплением союзной интеграции, направления которой на ближайшие три года были определены Высшим государственным советом СГ.

Встреча премьеров, напомнил Мишустин, состоялась сразу после беседы глав России Владимира Путина и республики Беларусь Александра Лукашенко, во время которой были достигнуты принципиально важные соглашения о будущем развития российско-белорусского партнёрства. Сейчас перед кабминами обеих стран стоит задача в полной мере обеспечить выполнения решений, принятых президентами на высшем уровне.

Также председатель российского правительства поздравил коллегу с историческим для Белоруссии событием — первой отправкой в космос белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, и отметил весомый вклад белорусских строителей в создании объектов на стартовой площадке космодрома Восточный, где недавно состоялся успешный первый запуск ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5". По его словам, такие достижения показывают высочайший уровень взаимодействия между нашими странами в области науки и высоких технологий. Россия и Белоруссия занимаются не только пилотируемыми полётами, но и проводят работы в области космических исследований, результаты которых внедряются в различные сферы национальной экономики.