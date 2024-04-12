Лукашенко вернулся в Белоруссию из Москвы с подарком от космонавтов

Белорусский лидер Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Москву и вернулся в Минск. С собой президент привёз памятный сувенир от космонавтов Марины Василевской и Олега Новицкого, с которыми политик встретился в Кремле незадолго до отъезда.