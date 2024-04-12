Лукашенко вернулся в Белоруссию из Москвы с подарком от космонавтов
Часы, подаренные Лукашенко космонавтами. Обложка © Telegram / Пул Первого
Белорусский лидер Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Москву и вернулся в Минск. С собой президент привёз памятный сувенир от космонавтов Марины Василевской и Олега Новицкого, с которыми политик встретился в Кремле незадолго до отъезда.
По данным близкого к лидеру страны телеграм-канала "Пул Первого", по случаю Дня космонавтики покорители космоса подарили главам двух государств дизайнерские часы, символизирующие дружбу народов. Также на циферблате изображена эмблема недавней экспедиции "Союза МС-25", участие в которой весной 2024 года приняли россиянин Новицкий, белоруска Василевская и американка Трейси Дайсон.
Напомним, Лукашенко прибыл в Москву 11 апреля, встретившись с российским коллегой Владимиром Путиным. В рамках переговоров политики обсудили вопросы науки, безопасности и экономики, а также обменялись мнениями по украинскому конфликту.