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12 апреля, 20:56

Лукашенко вернулся в Белоруссию из Москвы с подарком от космонавтов

Часы, подаренные Лукашенко космонавтами. Обложка © Telegram / Пул Первого

Часы, подаренные Лукашенко космонавтами. Обложка © Telegram / Пул Первого

Белорусский лидер Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Москву и вернулся в Минск. С собой президент привёз памятный сувенир от космонавтов Марины Василевской и Олега Новицкого, с которыми политик встретился в Кремле незадолго до отъезда.

По данным близкого к лидеру страны телеграм-канала "Пул Первого", по случаю Дня космонавтики покорители космоса подарили главам двух государств дизайнерские часы, символизирующие дружбу народов. Также на циферблате изображена эмблема недавней экспедиции "Союза МС-25", участие в которой весной 2024 года приняли россиянин Новицкий, белоруска Василевская и американка Трейси Дайсон.

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Напомним, Лукашенко прибыл в Москву 11 апреля, встретившись с российским коллегой Владимиром Путиным. В рамках переговоров политики обсудили вопросы науки, безопасности и экономики, а также обменялись мнениями по украинскому конфликту.

Илья Пушкарев
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