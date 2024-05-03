В Минобороны рассказали о свежей добыче российской ПВО за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали три управляемые авиабомбы Hammer, а также 40 украинских дронов. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ в пятницу, 3 мая.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", — отметили в ведомстве.

В общей сложности с начала специальной военной операции (СВО) российские бойцы сбили 593 самолёта, 270 вертолётов, а также 23 713 вражеских дронов. Кроме того, ВС РФ уничтожили 512 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 15 908 танков и 1278 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также российские военные ликвидировали 9276 орудий полевой артиллерии и миномётов и 21 457 единиц специальной военной автотехники.