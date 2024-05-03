Партию чёрных лебедей в "Лебедином озере" впервые в России исполнят мужчины

Зрители пермского театра увидят необычную постановку "Лебединого озера". Хореограф Алексей Мирошниченко изменил партию чёрных лебедей — впервые в России её исполнят мужчины. Для них уже сшили новые костюмы и поставили хореографию.

Причиной такого решения, по словам хореографа, стала поездка балетной труппы театра в Китай. Из-за этого в третьем акте набиралось всего три чёрных лебедя, а должно быть восемь. Необычный балет "Лебединое озеро" можно будет увидеть в Театре-Театре 7, 8 и 10 мая.

"Я решил сделать партию чёрных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте. <...> В классических версиях ещё никто такого не делал", — приводит пресс-служба театра слова Мирошниченко.





