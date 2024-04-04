В Большом театре состоится премьера возобновлённого балета "Ромео и Джульетта"

Большой театр сегодня, 4 апреля, представит премьеру знаменитого балета 1946 года "Ромео и Джульетта" хореографа Леонида Лавровского. Авторство возобновления принадлежит сыну балетмейстера, народному артисту СССР Михаилу Лавровскому. Об этом говорится на сайте театра.

"Переделывать надо всегда, говорил мне отец. Он изменял свой балет до войны и после войны, в Мариинском театре и в Большом. Самым лучшим вариантом считал спектакль в Москве в Большом театре. Чуть-чуть изменить, где-то сократить — это надо делать, но при этом важно сохранить главное — то, ради чего автор создавал это произведение, о чём он хотел сказать, особенно если этот автор — гениальный драматург", — поделился Лавровский в разговоре с РИА "Новости".

Балет "Ромео и Джульетта" с хореографией Лавровского-старшего, музыкой Сергея Прокофьева и оформлением Петра Вильямса был представлен в программе Большого театра на протяжении почти 50 лет. Кроме того, он был включён в репертуар гастролей в Лондон. Тогда партию Ромео исполнял сам Михаил Лавровский, а Джульетту играла Галина Уланова. Представление вызывало у британских постановщиков небывалый интерес, его называли первым балетом мира, а исполнительницу главной роли — первой балериной.

Лавровский добавил, что западные хореографы, не имевшие опыта в постановке крупных сюжетных балетов, многое почерпнули у советских коллег. По его мнению, современные российские балетмейстеры тоже должны учиться новому, не утратив при этом российскую уникальность, выражающуюся в колоссальной эмоциональной нагрузке, душевных порывах и искренности исполнения, подобных которым нет больше ни в одной стране.