Во ВЦИОМе назвали две главные ценности для российской молодёжи

Крепкая семья и дружба являются основными ценностями для молодёжи в РФ. Об этом заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

По его словам, результаты опроса показали, что крепкая семья — главная ценность для 54% респондентов, а дружба — для 49% (среди молодёжи 18–24 лет). При этом среди возрастной группы от 24 до 34 лет семью выбрали 72%, а дружбу — 44%. По словам Фёдорова, представления о семье на данный момент среди молодёжи сильно изменились.

Крепкая семья и дружба — главные ценности для молодёжи РФ, согласно исследованию ВЦИОМа. Фото © Telegram / Знание.Новости

"Сегодня представления о семье совершенно другие, чем были 50 лет назад. Наши родители вступали в брак, рассчитывая, что это на всю жизнь. Сегодня, вступая в брак, молодые люди думают, что это на один или два года, может, на пять лет. На всю жизнь — это мечта", — отметил он в ходе Гуманитарного форума, организованного платформой "Дигория" совместно с Российским обществом "Знание".

Фёдоров подчеркнул, что с разводами бороться не стоит, так как у каждого разрыва отношений есть свои причины. Принуждать оставаться в браке, как призывают некоторые, неверно и неэффективно, считает он.