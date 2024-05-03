"Настоящая певица": Пугачёва восхитилась финалисткой шоу "Голос" из Белоруссии

Алла Пугачёва поддержала финалистку шоу "Голос" Анастасию Садковскую из Белоруссии, которой не удалось войти в тройку лучших. У себя в соцсетях Примадонна опубликовала скриншот выступления 21-летней участницы конкурса и назвала её "настоящей певицей".

Анастасия Садковская на этапе нокаутов выступила с песней Пугачёвой "Мимоходом". Видео © YouTube / AxvilsoundTop

"Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!" — подписала снимок Пугачёва.

Анастасия Садковская дошла до финала в команде Антона Беляева. В 12-м сезоне "Голоса" девушка заняла четвёртое место, а победителем стал Богдан Шувалов, его наставником была певица Полина Гагарина.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа и шокировал подписчиков. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни восхищаются красотой 75-летней артистки, другие считают, что всё дело в фотошопе.