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3 мая, 13:51

"Настоящая певица": Пугачёва восхитилась финалисткой шоу "Голос" из Белоруссии

Пугачёва назвала настоящей певицей финалистку "Голоса" Садковскую

Анастасия Садковская и Алла Пугачёва. Обложка © Скриншот / Первый канал / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Анастасия Садковская и Алла Пугачёва. Обложка © Скриншот / Первый канал / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва поддержала финалистку шоу "Голос" Анастасию Садковскую из Белоруссии, которой не удалось войти в тройку лучших. У себя в соцсетях Примадонна опубликовала скриншот выступления 21-летней участницы конкурса и назвала её "настоящей певицей".

Анастасия Садковская на этапе нокаутов выступила с песней Пугачёвой "Мимоходом". Видео © YouTube / AxvilsoundTop

"Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!" — подписала снимок Пугачёва.

Анастасия Садковская дошла до финала в команде Антона Беляева. В 12-м сезоне "Голоса" девушка заняла четвёртое место, а победителем стал Богдан Шувалов, его наставником была певица Полина Гагарина.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин* выложил фото Пугачёвой после душа и шокировал подписчиков. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни восхищаются красотой 75-летней артистки, другие считают, что всё дело в фотошопе.

Тайный финал 12-го сезона: Гагарину заподозрили в романе с победителем "Голоса"
Тайный финал 12-го сезона: Гагарину заподозрили в романе с победителем "Голоса"

* Включён в список иноагентов Минюстом Российской Федерации.

Наталья Исакова
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