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3 мая, 14:08

"Катаются как куски говна": Жулин рассказал о "полупьяных" фигуристах

Тренер Жулин: На показательных выступлениях фигуристы катаются "полупьяными"

Александр Жулин. Обложка © TACC / Сергей Бобылев

Александр Жулин. Обложка © TACC / Сергей Бобылев

Фигуристы часто перестают соблюдать режим после завершения соревновательной программы на турнирах, из-за чего потом хромает качество показательных выступлений и спортсмены катаются "как куски говна". Об этом рассказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

По его словам, "самый отрыв" происходит, когда фигуристы находятся в режиме тренировок в течение долгого времени, а затем выступают на чемпионате мира. В день произвольной программы спортсмены решают расслабиться, из-за чего потом с трудом выходят на лёд.


"Почему на показательных все катаются, извините за выражение, как куски говна? Вот там полупьяные все выступают", — сказал Жулин в интервью ютуб-каналу "Это футбол, брат!".

В заключение тренер выразил надежду на то, что фигуристы будут более ответственно подходить к выступлениям, чтобы сохранить собственную профессиональную репутацию.

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А ранее обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин объявил о завершении профессиональной карьеры. Он откатал произвольную программу на Всероссийской зимней спартакиаде в Магнитогорске, после чего сообщил о своём решении.

Наталья Исакова
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