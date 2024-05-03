"Катаются как куски говна": Жулин рассказал о "полупьяных" фигуристах

Фигуристы часто перестают соблюдать режим после завершения соревновательной программы на турнирах, из-за чего потом хромает качество показательных выступлений и спортсмены катаются "как куски говна". Об этом рассказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

По его словам, "самый отрыв" происходит, когда фигуристы находятся в режиме тренировок в течение долгого времени, а затем выступают на чемпионате мира. В день произвольной программы спортсмены решают расслабиться, из-за чего потом с трудом выходят на лёд.



"Почему на показательных все катаются, извините за выражение, как куски говна? Вот там полупьяные все выступают", — сказал Жулин в интервью ютуб-каналу "Это футбол, брат!".

В заключение тренер выразил надежду на то, что фигуристы будут более ответственно подходить к выступлениям, чтобы сохранить собственную профессиональную репутацию.