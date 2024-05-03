Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 16:00

На родине Ленина отреагировали на планы закрыть единственный зарубежный музей советского вождя

Ленинский мемориал в Ульяновске расстроен закрытием музея Ленина в Финляндии

Вывеска музея Ленина в Финляндии. Обложка © Wikipedia / M62

Вывеска музея Ленина в Финляндии. Обложка © Wikipedia / M62

В финском Тампере в ноябре прекратит работу единственный за рубежом музей Владимира Ленина. В Ленинском мемориале в Ульяновске, на родине вождя мирового пролетариата, заявили, что сожалеют о таком решении, так как экспозиция была очень интересна туристам.

"Бесспорна большая роль В.И. Ленина в становлении Финляндии как самостоятельного государства. Экспозиция, посвящённая В.И. Ленину, действовала в Тампере с 1946 года и, по словам самих финских музейщиков, была интересна туристам и горожанам", — приводит заявление музея "Газета.ru".

Музей Ленина в Финляндии. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lenin-museo

Музей Ленина в Финляндии. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lenin-museo

По словам сотрудников, основная часть коллекции была привезена из Москвы. После закрытия учреждения экспонаты могут вернуться в Государственный исторический музей.

"Спас нашу государственность": Зюганов заявил, что в России стали относиться к Ленину по-другому
"Спас нашу государственность": Зюганов заявил, что в России стали относиться к Ленину по-другому

Как сообщал Life.ru, в городе Тампере в Финляндии 3 ноября планируют закрыть музей Ленина, так как он якобы перестал соответствовать современным вызовам времени. На его месте появится выставка о "восточных отношениях".

Никита Осипов
  • Новости
  • Владимир Ленин
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров