На родине Ленина отреагировали на планы закрыть единственный зарубежный музей советского вождя
Ленинский мемориал в Ульяновске расстроен закрытием музея Ленина в Финляндии
Вывеска музея Ленина в Финляндии. Обложка © Wikipedia / M62
В финском Тампере в ноябре прекратит работу единственный за рубежом музей Владимира Ленина. В Ленинском мемориале в Ульяновске, на родине вождя мирового пролетариата, заявили, что сожалеют о таком решении, так как экспозиция была очень интересна туристам.
"Бесспорна большая роль В.И. Ленина в становлении Финляндии как самостоятельного государства. Экспозиция, посвящённая В.И. Ленину, действовала в Тампере с 1946 года и, по словам самих финских музейщиков, была интересна туристам и горожанам", — приводит заявление музея "Газета.ru".
Музей Ленина в Финляндии. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lenin-museo
По словам сотрудников, основная часть коллекции была привезена из Москвы. После закрытия учреждения экспонаты могут вернуться в Государственный исторический музей.
Как сообщал Life.ru, в городе Тампере в Финляндии 3 ноября планируют закрыть музей Ленина, так как он якобы перестал соответствовать современным вызовам времени. На его месте появится выставка о "восточных отношениях".