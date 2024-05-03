В финском Тампере в ноябре прекратит работу единственный за рубежом музей Владимира Ленина. В Ленинском мемориале в Ульяновске, на родине вождя мирового пролетариата, заявили, что сожалеют о таком решении, так как экспозиция была очень интересна туристам.

"Бесспорна большая роль В.И. Ленина в становлении Финляндии как самостоятельного государства. Экспозиция, посвящённая В.И. Ленину, действовала в Тампере с 1946 года и, по словам самих финских музейщиков, была интересна туристам и горожанам", — приводит заявление музея "Газета.ru".

Музей Ленина в Финляндии. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lenin-museo

По словам сотрудников, основная часть коллекции была привезена из Москвы. После закрытия учреждения экспонаты могут вернуться в Государственный исторический музей.