Найден "проклятый" корабль, который таинственно исчез больше века назад с 14 моряками на борту

Американский деревянный пароход Adella Shores, который загадочным образом исчез 115 лет назад с 14 членами экипажа на борту, удалось найти. Об этом сообщили в пресс-службе Исторического общества кораблекрушений Великих озёр.

Пропавший американский пароход Adella Shores нашли спустя 115 лет. Видео © YouTube / KARE 11

Организация опубликовала у себя на сайте фотографии затонувшего судна. Уточняется, что в 2021 году с помощью метода гидролокации его местоположение обнаружили член исторического общества и его брат. На протяжении трёх лет исследователи изучали многочисленные архивные сведения. Теперь они уверены, что это подлинный Adella Shores.

Пароход пропал 1 мая 1909 года возле берегов Уайтфиш-Пойнта (штат Мичиган). Adella Shores следовал за большим грузовым судном, которое разбивало льдины, и в какой-то момент попал под сильный порыв ветра и просто исчез. Все подумали, что судно разбилось. Позднее несколько обломков парохода прибило к берегам, однако членов экипажа так никто и не нашёл.

Обломки таинственно исчезнувшего парохода Adella Shores. Фото © Shipwreck Museum

Adella Shores построили в 1884 году в штате Мичиган и назвали в честь дочери владельца судна. Пароход считался проклятым из-за того, что перед первым плаванием об него разбили бутылку воды, а не вина. Кроме того, судно дважды терпело крушение на мелководье перед исчезновением.