"Разрушается защитный барьер кожи": Врач раскрыла, что произойдёт, если обгореть на солнце

Когда человек обгорает на солнце, его иммунитет снижается, рассказала врач-дерматолог и косметолог Кнара Андрян, беседуя с РИАМО. По её словам, разрушается защитный барьер кожи и тогда повышается риск инфекционных вирусных поражений. Специалист отметила, что это в первую очередь касается детей.

Она также предупредила, что людям, у которых есть много родинок, нужно быть особенно аккуратными, так как у них высока предрасположенность к появлению новообразований и перерождению родинок в меланому.

"Людям с I и II фототипами кожи (очень светлая и розоватая. — Прим. Life.ru) также следует избегать длительного нахождения на солнце... Вы можете обгореть, но последствия могут проявиться не сразу, а спустя 10–20 лет. Поэтому летом рекомендуется обновлять солнцезащитный крем на теле каждые три часа и использовать на всё тело и лицо минимум 30 граммов препарата", — рассказала дерматолог.