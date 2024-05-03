На Ставрополье задержали троих молодых людей, которые сожгли Библию

На Ставрополье задержали молодых людей, устроивших публичное сожжение Нового Завета. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону. Они не постеснялись снимать свои действия на видео, которое позже было опубликовано в Сети.

"Трое молодых подозреваются в оскорблении религиозных чувств верующих... Подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги Новый Завет", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых задержали. Их подозревают в оскорблении религиозных чувств верующих. Вскоре злоумышленникам изберут меру пресечения.

На громкий инцидент уже отреагировал губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, молодые люди пытались отвертеться тем, что сожгли якобы "непотребную" Библию. К слову, среди них лишь один совершеннолетний. Глава субъекта призвал родителей следить за своими детьми, так как в наши дни люди ради хайпа готовы на что угодно.