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3 мая, 15:35

Онколог рассказал, чем опасно голодание и почему важно сбалансированное питание

Онколог Покровский заявил о вреде "голодных дней"

Голодание. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Голодание. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Среди людей бытует мнение, что голодание может очистить организм и вывести разные вредные элементы. Однако такая практика способна навредить, рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский.

"Организм привыкает к тому, что у него бывают "голодные дни", соответственно, в "сытые дни" он начинает всё накапливать", объясняет специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его мнению, подобные "чистки" организма скорее вредят человеку, так как в дни с нормальным питанием организм будет стараться создать запас веществ на случай голодания, что может привести к проблемам со здоровьем. Если говорить об исключении конкретных продуктов из рациона, то отказаться стоит от канцерогенной пищи. По словам врача, самым оптимальным вариантом для поддержания здоровья и профилактики различных заболеваний является сбалансированное питание.

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Мирон Сидоров
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