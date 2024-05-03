Онколог рассказал, чем опасно голодание и почему важно сбалансированное питание

Среди людей бытует мнение, что голодание может очистить организм и вывести разные вредные элементы. Однако такая практика способна навредить, рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский.

"Организм привыкает к тому, что у него бывают "голодные дни", соответственно, в "сытые дни" он начинает всё накапливать", — объясняет специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его мнению, подобные "чистки" организма скорее вредят человеку, так как в дни с нормальным питанием организм будет стараться создать запас веществ на случай голодания, что может привести к проблемам со здоровьем. Если говорить об исключении конкретных продуктов из рациона, то отказаться стоит от канцерогенной пищи. По словам врача, самым оптимальным вариантом для поддержания здоровья и профилактики различных заболеваний является сбалансированное питание.