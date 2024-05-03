Главу комиссии при ГД Морозова арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ*

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста главе Комиссии по регламенту и контролю Молодёжного парламента при Госдуме Данилу Морозову. Он признан виновным в пропаганде ЛГБТ*.

Как сообщает РИА "Новости", суд также оштрафовал Морозова на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС России. Поводом послужили посты, которые Морозов выложил в своём телеграм-канале. Там правоохранители обнаружили символику ЛГБТ*, а также посты, выражающие негативное отношение к спецоперации (СВО). К слову, сейчас телеграм-канал Морозова уже удалён.

Данилу Морозову 22 года, он учится в Высшей школе экономики. Около двух лет назад был избран председателем Комиссии по регламенту и контролю Молодёжного парламента при ГД.

Ранее Роскомнадзор обязал сервис по изучению иностранных языков Duolingo проверить контент на пропаганду ЛГБТ* и устранить все нарушения. Теперь приложению грозит запрет на публикацию материалов.