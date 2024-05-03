Нацбанк Украины запретил ломбардам принимать тепловизоры и дроны
Национальный банк Украины запретил ломбардам принимать товары двойного назначения, сообщили в пресс-службе регулятора. К таковым относятся, например, дроны и тепловизоры.
"Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования", — говорится в сообщении.
В сентябре 2023 года Госбюро расследований Украины сообщило о задержании начальника службы логистики одной из воинских частей в Житомирской области. Имея доступ к месту хранения техники, он похитил более 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров, после чего продал их в Сети или сдал в ломбарды.
Ранее СБУ сообщила о задержании банды, торговавшей привезённым с фронта вооружением. В ходе обысков у задержанных изъяли 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, 28 боевых пистолетов, противопехотные мины, а также три пистолета-пулемёта, свыше десяти снайперских винтовок и почти три с половиной тысячи патронов. Как уточнили в СБУ, оружие с фронта торговцы упаковывали в коробки из-под бытовой техники и отправляли по почте.
Shutterstock / FOTODOM