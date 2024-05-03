Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 15:42

Нацбанк Украины запретил ломбардам принимать тепловизоры и дроны

Национальный банк Украины запретил ломбардам принимать товары двойного назначения, сообщили в пресс-службе регулятора. К таковым относятся, например, дроны и тепловизоры.

"Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования", — говорится в сообщении.

Киев объявил о переходе от "оборонительной украинизации" к "наступательной"
Киев объявил о переходе от "оборонительной украинизации" к "наступательной"

В сентябре 2023 года Госбюро расследований Украины сообщило о задержании начальника службы логистики одной из воинских частей в Житомирской области. Имея доступ к месту хранения техники, он похитил более 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров, после чего продал их в Сети или сдал в ломбарды.

Ранее СБУ сообщила о задержании банды, торговавшей привезённым с фронта вооружением. В ходе обысков у задержанных изъяли 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, 28 боевых пистолетов, противопехотные мины, а также три пистолета-пулемёта, свыше десяти снайперских винтовок и почти три с половиной тысячи патронов. Как уточнили в СБУ, оружие с фронта торговцы упаковывали в коробки из-под бытовой техники и отправляли по почте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров