Нацбанк Украины запретил ломбардам принимать тепловизоры и дроны

Национальный банк Украины запретил ломбардам принимать товары двойного назначения, сообщили в пресс-службе регулятора. К таковым относятся, например, дроны и тепловизоры.

"Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования", — говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Госбюро расследований Украины сообщило о задержании начальника службы логистики одной из воинских частей в Житомирской области. Имея доступ к месту хранения техники, он похитил более 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров, после чего продал их в Сети или сдал в ломбарды.