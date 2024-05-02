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2 мая, 13:36

Киев объявил о переходе от "оборонительной украинизации" к "наступательной"

Языковой омбудсмен Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации"

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил об острой необходимости перехода от оборонительной к наступательной "украинизации" страны. Речь об этом зашла в ходе его выступления на конференции в Лондоне, посвящённой защите языка и культуры во время военных действий. По его словам, государственный язык стал одним из символов "единства, несгибаемости и борьбы украинского народа за независимость и достойное будущее". А российскую сторону Креминь обвинил в лингвоциде — уничтожении украиноязычного наследия. Якобы по этой причине и пришло время для более решительных действий в сфере защиты языка.

"Нужен переход от кроткой и оборонительной к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка", — приводит слова омбудсмена его пресс-служба.

В чём именно будет состоять проанонсированный представителем Киева комплекс мер, пока не известно.

Названо число школ на Украине, где до сих пор преподают русский язык
Названо число школ на Украине, где до сих пор преподают русский язык

Напомним, ещё в августе 2022-го Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы, несмотря на то что каждый пятый ребёнок в Киеве, по данным опросов, не понимает украинский язык. Кроме того, русский язык запрещено использовать в официальной речи и документах, в теле- и радиоэфире, российская музыка не звучит на радиостанциях, а украинским военным запретили говорить на русском даже на бытовом уровне. В перерывах между боями они учат мову.

Марина Калегина
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