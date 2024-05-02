Киев объявил о переходе от "оборонительной украинизации" к "наступательной"

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил об острой необходимости перехода от оборонительной к наступательной "украинизации" страны. Речь об этом зашла в ходе его выступления на конференции в Лондоне, посвящённой защите языка и культуры во время военных действий. По его словам, государственный язык стал одним из символов "единства, несгибаемости и борьбы украинского народа за независимость и достойное будущее". А российскую сторону Креминь обвинил в лингвоциде — уничтожении украиноязычного наследия. Якобы по этой причине и пришло время для более решительных действий в сфере защиты языка.