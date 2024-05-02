Киев объявил о переходе от "оборонительной украинизации" к "наступательной"
Языковой омбудсмен Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации"
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Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил об острой необходимости перехода от оборонительной к наступательной "украинизации" страны. Речь об этом зашла в ходе его выступления на конференции в Лондоне, посвящённой защите языка и культуры во время военных действий. По его словам, государственный язык стал одним из символов "единства, несгибаемости и борьбы украинского народа за независимость и достойное будущее". А российскую сторону Креминь обвинил в лингвоциде — уничтожении украиноязычного наследия. Якобы по этой причине и пришло время для более решительных действий в сфере защиты языка.
"Нужен переход от кроткой и оборонительной к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка", — приводит слова омбудсмена его пресс-служба.
В чём именно будет состоять проанонсированный представителем Киева комплекс мер, пока не известно.
Напомним, ещё в августе 2022-го Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы, несмотря на то что каждый пятый ребёнок в Киеве, по данным опросов, не понимает украинский язык. Кроме того, русский язык запрещено использовать в официальной речи и документах, в теле- и радиоэфире, российская музыка не звучит на радиостанциях, а украинским военным запретили говорить на русском даже на бытовом уровне. В перерывах между боями они учат мову.