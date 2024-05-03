В Крыму в море унесло лодку со срочниками из Северной Осетии

Троих военнослужащих-срочников из Северной Осетии унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму, в настоящее время их ищут. Об этом сообщил глава кавказской республики Сергей Меняйло.

"30 апреля трое молодых людей из Северной Осетии, которые проходили срочную службу в республике Крым, на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС", – написал Меняйло в телеграм-канале.

Глава Северной Осетии уточнил, что пока поиски в прибрежной зоне результатов не дали. Власти республики связались с военной прокуратурой и поговорили с сестрой одного из пропавших срочников, уточнив нужную информацию, пояснил Меняйло. Он пообещал приложить максимум усилий для установления местонахождения военных.