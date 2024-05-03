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3 мая, 15:32

В Крыму в море унесло лодку со срочниками из Северной Осетии

Меняйло: В Крыму троих срочников из Северной Осетии на лодке унесло в море

Троих военнослужащих-срочников из Северной Осетии унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму, в настоящее время их ищут. Об этом сообщил глава кавказской республики Сергей Меняйло.

"30 апреля трое молодых людей из Северной Осетии, которые проходили срочную службу в республике Крым, на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС", – написал Меняйло в телеграм-канале.

Глава Северной Осетии уточнил, что пока поиски в прибрежной зоне результатов не дали. Власти республики связались с военной прокуратурой и поговорили с сестрой одного из пропавших срочников, уточнив нужную информацию, пояснил Меняйло. Он пообещал приложить максимум усилий для установления местонахождения военных.

В Самарской области при эвакуации людей перевернулась лодка
В Самарской области при эвакуации людей перевернулась лодка

А ранее Life.ru писал, что в Охотском море пропали двое мужчин на лодке. На их поиски вылетел вертолёт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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