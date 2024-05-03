"Можем забрать больше": В ГД объяснили отказ G7 от конфискации активов РФ страхом перед ответом России

Представители стран "Большой семёрки" (G7) отказались от идеи конфискации замороженных российских активов, так как побоялись ответных мер. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он уверен, что весь вопрос состоит исключительно в зеркальных санкциях.

"Если они у нас отберут более 300 миллиардов долларов, то у нас есть возможность конфисковать у них и акции их предприятий. <...> Мы можем забрать здания посольств, консульств, которые находятся в собственности этих стран. Уже подсчитали: мы можем забрать у них больше, чем они заберут у нас", — отметил парламентарий в беседе с "Лентой.ру".

По словам Арефьева, также дело в том, что золотовалютные резервы нельзя использовать внутри страны в том виде, в каком они есть. К примеру, "влить" в российский бюджет те же 300 миллиардов долларов, которые заморозил Запад, сейчас попросту не получится. Поэтому, убеждён депутат, Москва и без них "обойдётся". А вот странам G7 без того, что российская сторона может у них конфисковать, придётся тяжко.