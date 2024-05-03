"Злого умысла не было": Автор поста о "некрасивом" работяге с сайта знакомств извинилась перед ним

Девушка, которая опубликовала в соцсети Х анкету мужчины из Брянской области и написала, что не любит приложения для знакомств из-за таких, как он, извинилась перед ним. Ирина призналась, что не ожидала столь бурной общественной реакции на свой пост.

"Конечно, я сожалею, что я выложила <...> Я извиняюсь, на самом деле считаю, что он [Евгений] сейчас должен воспользоваться шансом, который поможет улучшить его жизнь, если ему нужен шанс как-то продвинуться. Никакого злого умысла не было. Поэтому просто дай бог ему всего хорошего. Без шуток, честно", — сказала Ирина в беседе с изданием "Подъём".

История про то, как девушка хотела высмеять мужчину, но тот лишь прославился — в хорошем смысле. Фото © Х / Aroshka_LA

Также она отметила, что не собиралась знакомиться в приложении, а лишь смотрела, как оно работает. По словам Ирины, фотография Евгения показалась ей "недостаточно продающей". Девушка добавила, что в комментариях под постом хейтеры опубликовали её фото с дочкой. Из-за этого на семью Ирины "обрушилась огромная травля".