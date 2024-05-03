Пьяный иркутянин выбросил щенка с балкона и получил три года колонии

Жителя Иркутской области приговорили к трём годам колонии строгого режима за жестокое обращение с собакой. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, живодёр в состоянии алкогольного опьянения избил четырёхмесячного щенка, а после выбросил его с четвёртого этажа дома. В результате питомец погиб.

Всё произошло 24 мая прошлого года в 17-м микрорайоне Ангарска. Изуродованный труп собаки обнаружили прохожие, которые и обратились в правоохранительные органы. После проведения экспертизы полиция установила владельца щенка и начала расследование. Так оперативники и вышли на 30-летнего ранее судимого местного жителя.

"Суд приговорил ангарчанина, ранее судимого за имущественные преступления, по совокупности приговоров к трём годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении прокуратуры.

Вместе с тем суд удовлетворил иск потерпевшей, которая передала подсудимому щенка, о выплате компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. По данным kp.ru, дворняге Чаре пришлось сменить двух хозяев, однако обрести любящий дом четырёхмесячная малышка так и не смогла. Изначально щенка подобрала неравнодушная пенсионерка, но оставить его у себя у женщины не было возможности. Тогда она вместе с племянницей стала разыскивать пушистику добрые руки. На объявление откликнулась пара, которая пообещала заботиться и беречь Чару. Поначалу новые владельцы действительно держали связь с пенсионеркой и даже отправляли ей видеоотчёты, но спустя какое-то время они стали всё реже выходить на связь. Тогда пенсионерка потребовала вернуть питомца обратно, на что ей выставили требование заплатить пять тысяч рублей. Хозяин Чары даже пообещал, что убьёт её. Как видно, своё слово живодёр сдержал.