В Москве потерялась дорогущая хаски, которую везли из Архангельска во Францию
В Москве потерялась хаски из Архангельска, которую купили французы за 300 тысяч
Очаровательный пёс по имени Кума. Обложка © SHOT
Пятимесячный щенок белой хаски по кличке Кума попал в "международный розыск" во время перевозки из Архангельска во Францию к новой семье, пишет SHOT со ссылкой на заводчицу Викторию.
Очаровательный пёс по имени Кума. Видео © SHOT
Куму захотела купить семья с двумя детьми из французского города Лилль, увидев животное в соцсетях. Договорились о доставке на авто. Однако в Москве собака испугалась курьера, который должен был её забрать и передать заказчикам, и убежала, скрывшись где-то между Расторгуевским шоссе и МКАДом.
Куму уже полторы недели ищут волонтёры и все, кто оказался неравнодушен к этой истории. Заводчица Виктория тоже подключилась к поискам, прилетев в столицу РФ. Она боится, что домашняя собака может подвергнуться нападению бродячих псов или подцепить клещей. Семья во Франции пока не призналась детям в произошедшем, надеясь, что Куму найдут. Покупатели заплатили за неё 3000 евро, а это примерно 300 тысяч рублей.
А вот на Урале исчезнуть захотелось не собаке, а осуждённому местному жителю. Он не выполнял общественные работы, а когда за ним пришли, выгнал из будки пса Шарика и залез в неё сам. Но пока "обустраивался", его заметили правоохранители.