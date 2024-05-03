В Москве потерялась дорогущая хаски, которую везли из Архангельска во Францию

Пятимесячный щенок белой хаски по кличке Кума попал в "международный розыск" во время перевозки из Архангельска во Францию к новой семье, пишет SHOT со ссылкой на заводчицу Викторию.

Очаровательный пёс по имени Кума. Видео © SHOT

Куму захотела купить семья с двумя детьми из французского города Лилль, увидев животное в соцсетях. Договорились о доставке на авто. Однако в Москве собака испугалась курьера, который должен был её забрать и передать заказчикам, и убежала, скрывшись где-то между Расторгуевским шоссе и МКАДом.

Куму уже полторы недели ищут волонтёры и все, кто оказался неравнодушен к этой истории. Заводчица Виктория тоже подключилась к поискам, прилетев в столицу РФ. Она боится, что домашняя собака может подвергнуться нападению бродячих псов или подцепить клещей. Семья во Франции пока не призналась детям в произошедшем, надеясь, что Куму найдут. Покупатели заплатили за неё 3000 евро, а это примерно 300 тысяч рублей.