В Молдавии впервые за время независимости не покажут по ТВ пасхальную службу
Общественное телевидение Молдавии впервые за годы независимости не станет показывать трансляцию богослужения в канун Пасхи в главном храме страны, Кафедральном соборе Кишинёва. Об этом в пятницу, 3 мая, практически за день до праздника заявил мэр города Ион Чебан.
"Сегодня я с удивлением узнал, что Moldova 1 не будет транслировать богослужения в канун Пасхи. Мы решили транслировать богослужение в прямом эфире на страницах мэрии в соцсетях, однако приглашаем к сотрудничеству все желающие телеканалы", — отметил он в видеообращении в телеграм-канале.
Чебан подчеркнул, что власти подключат ТВ к потоку трансляции бесплатно. Отметим, что в Молдавии не будут транслировать пасхальную службу впервые за 30 лет.
Ранее между Молдавской митрополией, которая относится к Русской православной церкви (РПЦ), и Бессарабской, подчиняющейся Румынской православной церкви, произошёл конфликт. В Бессарабской митрополии заявили, что Молдавская — "оккупационная структура Московского патриархата", в которой якобы есть агенты спецслужб РФ. Её священников призвали переходить в лоно румынской церкви. Затем митрополит Владимир созвал священнослужителей на собрание, после которого Молдавская митрополия заявила, что не планирует выходить из состава РПЦ.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что регион выйдет из состава Молдавии, если Кишинёв решит объединиться с Румынией. Она выразила уверенность, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сёл захотят присоединиться к гагаузам.
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