В Молдавии впервые за время независимости не покажут по ТВ пасхальную службу

Общественное телевидение Молдавии впервые за годы независимости не станет показывать трансляцию богослужения в канун Пасхи в главном храме страны, Кафедральном соборе Кишинёва. Об этом в пятницу, 3 мая, практически за день до праздника заявил мэр города Ион Чебан.

"Сегодня я с удивлением узнал, что Moldova 1 не будет транслировать богослужения в канун Пасхи. Мы решили транслировать богослужение в прямом эфире на страницах мэрии в соцсетях, однако приглашаем к сотрудничеству все желающие телеканалы", — отметил он в видеообращении в телеграм-канале.

Чебан подчеркнул, что власти подключат ТВ к потоку трансляции бесплатно. Отметим, что в Молдавии не будут транслировать пасхальную службу впервые за 30 лет.

Ранее между Молдавской митрополией, которая относится к Русской православной церкви (РПЦ), и Бессарабской, подчиняющейся Румынской православной церкви, произошёл конфликт. В Бессарабской митрополии заявили, что Молдавская — "оккупационная структура Московского патриархата", в которой якобы есть агенты спецслужб РФ. Её священников призвали переходить в лоно румынской церкви. Затем митрополит Владимир созвал священнослужителей на собрание, после которого Молдавская митрополия заявила, что не планирует выходить из состава РПЦ.