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Регион
3 мая, 19:23

На Украине в четвёртый раз за день объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Как следует из данных официального ресурса по оповещению населения, сирены звучат четвёртый раз за день.

В Черкасской области в 21:43 по Москве начало действовать предупреждение об угрозе с воздуха. Но уже через минуту все регионы страны оказались в красной зоне.

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Ранее тревогу объявили в 15:07 в Киеве. После этого сигнал так же распространился по всей территории Украины.

Обложка ©

Unsplash / Eugene

Анатолий Симоненко
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