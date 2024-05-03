На Украине в четвёртый раз за день объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Как следует из данных официального ресурса по оповещению населения, сирены звучат четвёртый раз за день.

В Черкасской области в 21:43 по Москве начало действовать предупреждение об угрозе с воздуха. Но уже через минуту все регионы страны оказались в красной зоне.