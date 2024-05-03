На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.
Уточняется, что воздушную тревогу объявили в Киеве в 15:07. После этого сигнал распространился по всей территории Украины.
А ранее Life.ru рассказывал, что на родине Владимира Зеленского прогремели мощные взрывы. В некоторых областях Украины звучала воздушная тревога. До этого в Днепропетровской области в результате взрыва повреждения получило административное здание.
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