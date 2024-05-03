На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Уточняется, что воздушную тревогу объявили в Киеве в 15:07. После этого сигнал распространился по всей территории Украины.