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3 мая, 12:40

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Уточняется, что воздушную тревогу объявили в Киеве в 15:07. После этого сигнал распространился по всей территории Украины.

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А ранее Life.ru рассказывал, что на родине Владимира Зеленского прогремели мощные взрывы. В некоторых областях Украины звучала воздушная тревога. До этого в Днепропетровской области в результате взрыва повреждения получило административное здание.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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