Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах на родине Зеленского

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua".

Других подробностей издание не приводит. Ранее уже сообщалось о том, что в этом городе гремели взрывы. В настоящее время в некоторых областях Незалежной, в том числе Днепропетровской, звучит воздушная тревога.