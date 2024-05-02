Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах на родине Зеленского
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги
Вид на Кривой Рог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua".
Других подробностей издание не приводит. Ранее уже сообщалось о том, что в этом городе гремели взрывы. В настоящее время в некоторых областях Незалежной, в том числе Днепропетровской, звучит воздушная тревога.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Днепропетровской области в результате взрыва в ночь на 2 мая повреждения получило административное здание. До этого жители нескольких регионов Украины в ночь на 1 мая наблюдали в небе яркую вспышку неизвестного происхождения. Свечение зафиксировали над Днепропетровской и Харьковской областями, но тогда никаких звуков взрыва слышно не было.