Спасший товарищей прапорщик из Дагестана посмертно стал Героем России

Спасший товарищей в зоне спецоперации прапорщик из Дагестана Фархад Худайнатов стал Героем России. Это почётное звание, к сожалению, было присвоено ему посмертно. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов в телеграм-канале.

По словам Меликова, гвардии прапорщик являлся заместителем командира группы специального назначения. Люди о нём отзываются как о грамотном, инициативном, решительном военнослужащем. Его профессиональные и личностные качества не раз помогали успешно решать важнейшие задачи: побеждать в боях с превосходящими силами противника, удерживать занятые позиции, а также находить замаскированные огневые точки врага.

Не раз военнослужащий рисковал жизнью, спасая сослуживцев: в одном из боёв машина, в которой находился боец, была подбита. Однако несмотря на полученные травмы и контузию, Худайнатов вытащил боевых братьев из горящей машины и оказал им первую помощь.

"Даже в своём последнем бою он спас других военнослужащих. В сентябре прошлого года в Запорожской области подгруппа под командованием Худайнатова попала под массированный огонь. В течение трёх часов гвардии прапорщик по заминированному участку и под непрекращающимся огнём одного за другим эвакуировал товарищей. Убедившись, что их жизням ничего не угрожает, он, несмотря на ранения, вернулся на опорный пункт и продолжал корректировать огонь", — поделился Меликов.

В результате противник отошёл, лишь после этого дагестанец запросил эвакуацию. К несчастью, было уже поздно: от полученных ран и большой кровопотери он скончался на операционном столе. Благодаря работе разведгруппы под командованием Худайнатова за период СВО было уничтожено более тысячи бойцов ВСУ, 10 наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, большое количество танков, автомобилей, оружия, а также склад с боеприпасами.

Он стал одиннадцатым уроженцем Дагестана, удостоенным звания Героя России. Меликов выразил соболезнования родным и близким Худайнатова — настоящего героя, мужчины и патриота своей страны.