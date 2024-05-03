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3 мая, 19:53

Боррель призвал ЕС вооружаться для "разговора" с Россией и Китаем

Боррель: ЕС нужно вооружаться для разговора с Россией и Китаем с позиции силы

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / Zuma

ЕС необходимо вооружаться, чтобы общаться с Россией и Китаем с позиции силы. О необходимости данной меры заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Великобритании.

В своей речи, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии, Боррель сообщил, что РФ и КНР — это "авторитарные режимы" и "империи".

"Авторитарные режимы ничто так не уважают, как силу. Давайте постараемся, чтобы мы имели эту силу, когда говорим с ними. Мы также привыкли полагаться на зонтик безопасности со стороны США, но мы должны понимать, что этот зонтик может не быть всегда открытым. Мы не можем зависеть в нашей безопасности от каждых выборов в США, поэтому мы должны развивать собственную европейскую структуру безопасности, нам нужна своя европейская колонна в НАТО", — подчеркнул Боррель.

Боррель дал Киеву две недели до капитуляции в случае прекращения поставок оружия
Боррель дал Киеву две недели до капитуляции в случае прекращения поставок оружия

Ранее Боррель, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, обратил внимание, что европейцы не станут погибать за Донбасс, но должны постоянно снабжать Украину оружием, чтобы она могла продолжить своё сопротивление на поле боя.

Анатолий Симоненко
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