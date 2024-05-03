Сжёгшие Библию ставропольские подростки принесли извинения верующим
Губернатор Ставрополья опубликовал видео извинений молодых людей, сжёгших Библию
Молодые люди из Ставропольского края, которые в преддверии Пасхи сожгли Библию на камеру, раскаялись и принесли публичные извинения. Видео с покаянием подростков опубликовал губернатор региона Владимир Владимиров.
Молодые люди из Ставрополья, которые в преддверии Пасхи сожгли Библию на камеру, раскаялись и принесли публичные извинения. Видео © Telegram / Владимир Владимиров
В опубликованном ролике двое нарушителей принесли извинения всем верующим за свой необдуманные поступок и пообещали, что подобного больше никогда не повторится.
"Это "герои" недавнего видео с сожжением Библии. Они раскаиваются, их родные — переживают. Попросить прощения важно. Но словами не отменишь сделанного. Жизнь себе и своим семьям парни испортили", — подчеркнул глава региона и призвал родителей оберегать своих детей от беды.
Напомним, что накануне в социальных сетях появилось видео, на котором группа людей сжигает Новый Завет. Героями ролика оказались трое уроженцев Ставрополья, причём совершеннолетия достиг только один из них. Все они задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.
Telegram / Владимир Владимиров