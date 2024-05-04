"Невозможные цифры": Профессор разнёс версию о росте экономики России за счёт вернувшихся релокантов

Рост российской экономики не является заслугой вернувшихся в страну релокантов. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Так профессор прокомментировал мнение иностранных аналитиков о том, экономический рост России связан с массовым возвращением релокантов на родину. Предположение о том, что "возвращенцы" могли внести от одной пятой до одной трети к экономическому росту страны за 2023 год, Сафонов назвал "слишком завышенной оценкой".

"Какие-то фантастические цифры. Это надо было бы предположить, что каждый из тех, кто вернулся в страну, вернее, в совокупности они принесли бы как минимум 25 процентов потребления. То есть и фонд оплаты труда на них бы приходился 25 процентов — это невозможные цифры, завышенные оценки", — пояснил профессор.

Эксперт напомнил, что в Россию возвращаются представители разных сфер: как айтишники, так и те, кто со своей обычной специальностью оказался не нужен за границей. По мнению эксперта, такие оценки возникли на фоне прогнозов Всемирного банка, который прочил рецессию России в прошлом году, а в итоге экономика продемонстрировала внушительный рост.