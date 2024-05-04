Качество лидера: Психолог объяснила, как развить в себе харизму

Харизма — это совокупность некоторых характеристик, которые подкрепляются индивидуальностью и особенностями личности человека. Кто то считает, что с ней рождаются, другие убеждены, что её можно развивать. Можно ли воспитать в себе это лидерское качество, и как оно помогает в жизни рассказала RuNews24 преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Ксения Лазуткина.

По мнению Лазуткиной, способность влиять на людей, убеждать их — это важный навык, помогающий продвигать свою деятельность и внедрять идеи в общество. Особенно это ценно на фоне огромного потока информации в мессенджерах, где запомниться помогает индивидуальность человека и умение подать информацию так, чтобы быть замеченным.

"Развитие харизмы невозможно без умения слышать людей — что их тревожит, в чём им нужно помочь. Эмоциональная включённость при взаимодействии даёт свои плоды: такой человек тоже будет услышан, а значит, он сможет влиять на ход событий", — рассказала Лазуткина.

По её словам, есть вещи, мешающие развитию харизмы: неумение налаживать контакт с людьми, эгоцентризм, неуверенность в себе. Устраняя эти проблемы, нужно окружить себя людьми, которые добились многого и способны своим опытом вдохновлять.

А вот развить в себе харизму можно, лишь работая над собой. Для этого специалист советует совершенствовать в себе навыки коммуникабельности, учиться слушать других и быть увереннее в своих силах.