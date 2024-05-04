Не помогут даже бункеры: Российское "ужасающее оружие" напугало Германию

Российские специалисты создали новое "ужасающее оружие" — новую тяжёлую огнемётную систему ТОС-3. Как пишет немецкая газета Die Welt, боевая машина вскоре может появиться на Украине.

В материале указано, что украинская армия в данный момент находится в не самом лучшем положении. Тем временем Россия создаёт новое мощнейшее оружие, которое является продолжением серии боевых машин ТОС-1 и ТОС-2. Как указывают авторы, оно сможет с лёгкостью прорывать оборону, ведь перед ТОС-3 не выстоят даже бункеры.

Представитель австрийских вооруженных сил Маркус Райснер пояснил, что данная система является "ещё более разрушительной версией" предшественников благодаря высокой точности. Появление такой машины на вооружении Российской армии лишь усилит её мощь, утверждает он.

"Подробности о точных возможностях нового так называемого тяжёлого огнемёта пока неизвестны, но ТОС-3, если она вскоре появится на поле боя, может стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины", — предупреждают авторы.