Диетолог объяснила, можно ли заменить воду другим напитком

Чтобы организм работал нормально, нужно ежедневно выпивать определённое количество жидкости, посоветовала в разговоре с РИА "ФедералПресс" диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско.

"Наше внутреннее чувство жажды является лучшим индикатором потребления необходимого количества воды", — пояснила Тараско.

Пить воду можно в любое время суток, если есть ощущение жажды. При этом ориентироваться на нормы потребления не стоит, ведь они очень относительны. Зимой они ниже, а летом при занятиях спортом выше. При простуде норма тоже повышается. Доступ к питьевой воде должен быть всегда. Лучше всегда брать бутылку с жидкостью в машину, чтобы утолять жажду по мере необходимости.

Полностью заменить воду нельзя. Можно пить что-то дополнительно: морсы, компоты, травяной и лёгкий зелёный чай. Нельзя добавлять в напитки подсластители. Заменой воде может стать овощной бульон, содержащий витамины, микроэлементы, почти не имеющий калорий. Можно пить также лёгкие куриные, рыбные и мясные бульоны, но предварительно нужно снять плёнку из жира с их поверхности. Перечисленные напитки должны только дополнять воду и помогать восстанавливать водно-электролитный баланс.