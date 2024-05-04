Россиянам рассказали, как подготовиться к тренировкам на улице

Для занятия спортом не нужно много усилий: в наше время в парках, скверах, на стадионах и манежах можно легко найти спортивный инвентарь. Как пишет РИА "ФедералПресс", главное в этом вопросе — правильная подготовка.

В первую очередь нужно позаботиться о комфорте: во время тренировки тело должно дышать и ничего не должно сковывать движения. Нужно учесть влажность воздуха и наличие ветра, не забыть о головном уборе и защитных очках. Если на улице минусовая температура, одежда должна целиком закрывать тело. В данном случае подойдут длинные тайтсы или ветрозащитные штаны. Можно надеть лонгслив с длинным рукавом и ветрозащитную или тёплую флисовую куртку. Одежда не должна быть объёмной, а пальцы рук, ног и уши должны быть в тепле.

Начинать тренировку нужно с базовых упражнений, чтобы не перегрузить тело. В их числе бег трусцой, прыжки на скакалке, приседания, отжимания, планка, подтягивания, вставание на опору, приседания, отжимания на брусьях, а также бёрпи.

Во время занятий пульс должен быть в пределах 60–80% от максимальной частоты сердечных сокращений. Оптимальное время занятий — до трёх часов. После тренировки можно пить воду комнатной температуры и тёплый чай, чтобы согреть дыхательные пути.

Перед тренировкой нужно исключить жирную пищу, кисломолочную продукцию, бобовые, газированные напитки и фруктовые соки. Можно есть мясо птицы, белую рыбу, яйца, сельдерей, салат, морковь, картофель, а также рис.