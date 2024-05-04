Невысоким людям подсказали, как выглядеть выше за счёт одежды

Если невысокий человек сможет создавать в образе цветовую вертикаль и выделять "точки красоты", силуэт будет казаться стройнее и выше, сообщила "Москве 24" стилист, имидж-тренер Ольга Симонова.

Она обратила внимание, что невысокий рост скрадывает пропорции, поэтому кажется, что человек ещё и полный, даже если на самом деле это не так. Для корректировки этого впечатления нужно выбирать брюки и юбки с высокой посадкой.

"Замечательно в этом плане подойдут модели джинсов, брюк и юбок с высокой посадкой. Хотя средняя тоже будет смотреться неплохо. А вот низкая исказит пропорции: сделает ноги визуально более короткими и усилит ощущение, что человек невысокий", — рассказала Симонова.

Цветовая вертикаль — использование в образе одежды близких цветов — тоже помогает удлинить силуэт. Оттенки не должны противоречить друг другу. Например, синий и чёрный, нежно-розовый, нежно-голубой, нежно-жёлтый и салатовый. А вот тёмно-синий и тёмно-голубой лучше не сочетать, чтобы визуально не расширить фигуру.

Эксперт также посоветовала обнажать "точки красоты". Например, щиколотки и ключицы. Это сделает образ более лёгким, воздушным, а человека — визуально стройнее и выше.