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4 мая, 02:18

Невысоким людям подсказали, как выглядеть выше за счёт одежды

Стилист Симонова: Людям с невысоким ростом нужно выделять "точки красоты"

Если невысокий человек сможет создавать в образе цветовую вертикаль и выделять "точки красоты", силуэт будет казаться стройнее и выше, сообщила "Москве 24" стилист, имидж-тренер Ольга Симонова.

Она обратила внимание, что невысокий рост скрадывает пропорции, поэтому кажется, что человек ещё и полный, даже если на самом деле это не так. Для корректировки этого впечатления нужно выбирать брюки и юбки с высокой посадкой.

"Замечательно в этом плане подойдут модели джинсов, брюк и юбок с высокой посадкой. Хотя средняя тоже будет смотреться неплохо. А вот низкая исказит пропорции: сделает ноги визуально более короткими и усилит ощущение, что человек невысокий", — рассказала Симонова.

Цветовая вертикаль — использование в образе одежды близких цветов — тоже помогает удлинить силуэт. Оттенки не должны противоречить друг другу. Например, синий и чёрный, нежно-розовый, нежно-голубой, нежно-жёлтый и салатовый. А вот тёмно-синий и тёмно-голубой лучше не сочетать, чтобы визуально не расширить фигуру.

Эксперт также посоветовала обнажать "точки красоты". Например, щиколотки и ключицы. Это сделает образ более лёгким, воздушным, а человека — визуально стройнее и выше.

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Ранее стилист рассказала, что сейчас в тренде лавандовый цвет, он может быть как базой для всего образа, так и выступать в качестве акцента. Можно смело надевать костюм в этом нежном оттенке. Это будет смотреться свежо. Либо можно просто подобрать лавандовую сумку, шарф или сапоги. Актуальны и зелёные оттенки, в частности травянистый и фисташковый, одежду таких цветов можно носить каждый день.

Обложка ©

shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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