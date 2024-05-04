Перебои с электричеством наблюдаются в Днепропетровской области после взрывов

Перебои с энергоснабжением наблюдаются в Павлограде Днепропетровской области Украины после прогремевших взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

По информации издания, неполадки с электричеством наблюдаются в ряде районов города. Другие детали не приводятся.