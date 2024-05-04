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4 мая, 01:49

Перебои с электричеством наблюдаются в Днепропетровской области после взрывов

Перебои с энергоснабжением наблюдаются в Павлограде Днепропетровской области Украины после прогремевших взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

По информации издания, неполадки с электричеством наблюдаются в ряде районов города. Другие детали не приводятся.

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О взрывах в Павлограде Днепропетровской области ранее сообщали украинские СМИ. Также они прогремели и в Харькове. Их причина неизвестна, местные власти ситуацию не комментировали.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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