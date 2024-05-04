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4 мая, 02:36

Юрист посоветовал родителям указывать в договоре запреты для няни

Юрист Голощапов: Нанимая няню, нужно прописать обязанности и запреты

Перед тем как нанять няню на работу, нужно составить договор, в котором следует прописать её обязанности, посоветовал в разговоре с "Газетой.ru" юрист Андрей Голощапов.

Допускается опираться на ГОСТ для нянь, утверждённый Росстандартом. В услугу должно быть включено оказание первой помощи, кормление ребёнка, процедуры гигиены, игры и развивающие занятия. Список можно дополнить по желанию родителей, добавив готовку, уборку, прогулки.

"Можно прописать запреты для няни. Конечно, предусмотреть все варианты развития событий невозможно, но можно выделить принципиальные и важные нюансы. Например, если у ребёнка аллергия на какие-то продукты — прописать запрет на их употребление. Или запретить показывать ребёнку какие-то фильмы и передачи", — рассказал Голощапов.

Также в договоре нужно зафиксировать оплату, определив её условия: почасовая, ежедневная или за какой-то период. Также нужно прописать причины для расторжения договора, ведь законодательство ограничивает увольнение из-за ненадобности услуги.

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Ранее Life.ru писал, что в программу образовательных учреждений может быть внесён практический модуль для обучения по профессии "няня". Эта инициатива была проработана депутатами комитетов Госдумы по молодёжной политике и по защите семьи.

Обложка ©

freepik / Prostooleh

Анатолий Симоненко
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