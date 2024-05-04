Юрист посоветовал родителям указывать в договоре запреты для няни

Перед тем как нанять няню на работу, нужно составить договор, в котором следует прописать её обязанности, посоветовал в разговоре с "Газетой.ru" юрист Андрей Голощапов.

Допускается опираться на ГОСТ для нянь, утверждённый Росстандартом. В услугу должно быть включено оказание первой помощи, кормление ребёнка, процедуры гигиены, игры и развивающие занятия. Список можно дополнить по желанию родителей, добавив готовку, уборку, прогулки.

"Можно прописать запреты для няни. Конечно, предусмотреть все варианты развития событий невозможно, но можно выделить принципиальные и важные нюансы. Например, если у ребёнка аллергия на какие-то продукты — прописать запрет на их употребление. Или запретить показывать ребёнку какие-то фильмы и передачи", — рассказал Голощапов.

Также в договоре нужно зафиксировать оплату, определив её условия: почасовая, ежедневная или за какой-то период. Также нужно прописать причины для расторжения договора, ведь законодательство ограничивает увольнение из-за ненадобности услуги.