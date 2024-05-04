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4 мая, 04:45

В "Волчьем логове" Гитлера нашли пять человеческих скелетов без конечностей

Spiegel: В Польше, в главной ставке Гитлера, нашли пять скелетов, включая детский

В Польше нашли останки пяти человек, в том числе ребёнка, при раскопках в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки Адольфа Гитлера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Польше нашли останки пяти человек, в том числе ребёнка, при раскопках в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки Адольфа Гитлера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Польше нашли останки пяти человек, в том числе ребёнка, при раскопках в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Der Spiegel.

Находку обнаружила группа немецких и польских археологов на территории "Вольфшанце", что переводится как "Волчье логово". Это главная ставка Гитлера и командного комплекса немецкой армии, которая находится на севере современной Польши. На территории была и штаб-квартира рейхсминистра авиации Геринга. Когда исследователи изучали руины, нашли останки без конечностей.

"Мы были совершенно шокированы", — признался археолог Октавиан Бартошевский.

Ранее дом Геринга считался тщательно изученным, но в этот раз один из археологов увидел следы старого деревянного пола. Далее исследователи нашли водопроводные трубы и фрагмент человеческого черепа. Этот след вывел на скелеты троих взрослых человек, подростка и младенца. У всех них отсутствовали руки и ноги. Вполне возможно, что тела были захоронены уже после постройки дома, иначе строители, которые прокладывали трубы, нашли бы останки.

На данный момент расследованием занимается прокуратура Польши. О результатах говорить рано. Ставка "Волчье логово" являлась комплексом из более 80 бункеров и укреплённых в лесу строений. Комплекс охранялся и простирался на 250 гектаров. Он был ограждён колючей проволокой, минными полями, вышками наблюдения, а также зенитными и пулемётными позициями. В январе 1945 года немецкие войска подорвали бункер, ожидая наступления Красной Армии, и покинули это место.

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Ранее стало известно, что открывшие гробницу египетского царя Тутанхамона в 1922 году археологи погибли из-за радиационного заражения. Помимо прочего, было установлено, что высокий радиационный фон присутствует и на территории других древнеегипетских объектов. Среди них несколько подземных гробниц в Саккаре, два места в Гизе и руины гробниц Древнего царства.

Анатолий Симоненко
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