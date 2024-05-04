Число жертв наводнений в Бразилии возросло до 39, без вести пропали 68 человек
Число жертв наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул в южной части Бразилии увеличилось до 39, пропавшими без вести считаются 68 человек. Об этом со ссылкой на местные власти пишет издание O Globo.
Мощное наводнение в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Видео © X / Top_Disaster
"Число погибших в результате дождей в Риу-Гранди-ду-Сул достигло 39 человек. <...> Всего, по данным правительства, 68 человек числятся пропавшими без вести", — говорится в публикации.
Наводнение привело к разрушениям в 265 муниципалитетах штата. Около 32 тысяч человек лишились своих домов, отмечают авторы материала.
Напомним, в начале мая бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул подвергся опустошительному наводнению, которое вызвали проливные дожди. Изначально сообщалось о гибели по меньшей мере 29 человек, а количество пропавших без вести оценивалось в 60. Число городов, пострадавших от разгула стихии, превысило 150.
X / Top_Disaster