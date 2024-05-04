В Иерусалиме усилены меры безопасности в ожидании схождения Благодатного огня 4 мая, 07:20 В Израиле готовятся к таинству схождения Благодатного огня. Обложка © freepik

В Израиле полиция ввела дополнительные меры безопасности на территории Старого города в Иерусалиме, где православные ожидают схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Паломники уже собрались около Старого города и ждут, когда полиция начнёт запускать прихожан. Однако в сравнении с прошлыми годами в этот раз количество людей значительно меньше, что связано с боевыми действиями после обострения палестино-израильского конфликта. Также сложности испытывают и иностранцы, так как многие страны не открыли рейсы в Израиль.

Полиция страны каждый год вводит ограничения в Иерусалиме в связи со схождением Благодатного огня. В городе ограничивают дорожное движение, усиливают патрули, регулируют потоки людей.

Напомним, в последний день перед православной Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня, который символизирует свет Воскресения Христова. В Россию святыню традиционно привозит делегация Фонда Андрея Первозванного. В этом году частичку огня в Москву доставят 4 мая. Лампады отправят в храм Христа Спасителя, а также ещё в 15 храмов столицы, их список уже опубликован.

Авторы Татьяна Миссуми