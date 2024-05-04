Странную коробку с детонатором и проводами нашли на петербургской ТЭЦ после взрыва
На месте взрыва на заброшенной ТЭЦ в Павловске найдена коробка с детонатором
Место взрыва на заброшенной ТЭЦ в Павловске. Фото © Mash на Мойке
На заброшенной ТЭЦ в петербургском Павловске сотрудники на месте взрыва обнаружили коробку, наполненную проводами, веществом, похожим на порошок, частями аккумулятора и детонатора. Все улики были направлены на экспертизу. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
В пятницу, 3 мая, утром в 112 поступил звонок от местных жителей. Сотрудники, приехавшие по месту вызова, увидели воронку глубиной 0,6 метра возле основания железобетонной трубы.
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