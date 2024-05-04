Странную коробку с детонатором и проводами нашли на петербургской ТЭЦ после взрыва

На заброшенной ТЭЦ в петербургском Павловске сотрудники на месте взрыва обнаружили коробку, наполненную проводами, веществом, похожим на порошок, частями аккумулятора и детонатора. Все улики были направлены на экспертизу. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

В пятницу, 3 мая, утром в 112 поступил звонок от местных жителей. Сотрудники, приехавшие по месту вызова, увидели воронку глубиной 0,6 метра возле основания железобетонной трубы.

Предполагается, что рядом с местом взрыва были раскиданы фрагменты разорвавшегося взрывного устройства, остатки металлического корпуса, куски провода, предмет, напоминающий взрыватель, и тканевая перчатка. СК России ведёт расследование по факту произошедшего.