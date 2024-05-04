У идущего в Россию 180-метрового танкера отказал двигатель в проливе Дарданеллы

У 180-метрового танкера Sea Marine 1 под флагом Вьетнама отказал двигатель по пути из Греции в Россию. Судно пришлось отбуксировать на якорную стоянку, информирует Управление береговой охраны Турции.

"У следующего из Греции в Россию 180-метрового порожнего танкера Sea Marine 1 при прохождении пролива Дарданеллы вышел из строя двигатель у моста Чанаккале-1915. Судно в сопровождении лоцмана и буксира отбуксировано в район Шевкетие, где оно бросило якорь", — рассказали в управлении.