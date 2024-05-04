Совет ГД обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров
В Госдуме обсудят подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров. Обложка © ТАСС / Олег Елков
Совет Госдумы намерен 6 мая обсудить процесс утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Об этом сказано в повестке заседания, опубликованной в думской электронной базе.
"О подготовке к утверждению Государственной думой кандидатур заместителей председателя Правительства РФ и федеральных министров", — говорится в тексте.
Комитет Госдумы по контролю готовится внести свои предложения по улучшению процедуры назначения кандидатур премьера, его заместителей и федеральных министров.
Ранее сообщалось, что члены партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) внесли в Государственную думу законопроект о возвращении медали "Ветеран труда". Соответствующий документ появился в четверг, 2 мая, в электронной базе нижней палаты парламента.