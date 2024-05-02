Россиян предложили снова награждать медалью "Ветеран труда"

Члены партии "Справедливая России – За правду" (СРЗП) внесли в Государственную думу законопроект о возвращении медали "Ветеран труда". Соответствующий документ появился в четверг, 2 мая, в электронной базе нижней палаты парламента.

По словам авторов, вручение такого почётного знака не предусматривается федеральным законодательством. При этом в каждом регионе есть свои требования для присвоения звания. Депутаты подчеркнули, что в случае принятия законопроекта получится установить единую "справедливую меру трудового стажа", а лучшие будут признаны "ветеранами труда" и награждены соответствующими знаками отличия.

"Предлагаются следующие меры: установление права награждения знаком отличия "Ветеран труда" для лиц, которые имеют трудовой стаж продолжительностью не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин либо которым присвоено звание ветерана труда", — сказано в пояснительной записке.