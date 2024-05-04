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4 мая, 09:34

Министр экономики Франции сбил велосипедиста, его проверили на наркотики

Министр экономики и финансов Франции Брюно Лё Мэр. Фото © ТАСС / Zuma

Министр экономики и финансов Франции Брюно Лё Мэр. Фото © ТАСС / Zuma

Министр экономики и финансов Франции Брюно Лё Мэр сбил человека на велосипеде накануне в Париже. Об этом пишет в субботу газета Figaro со ссылкой на источники.

"Вечером в пятницу, 3 мая, около 19:30 (20:30 мск. — Прим. Life.ru) министр экономики Брюно Лё Мэр попал в ДТП с велосипедистом в шестом округе Парижа. Велосипедист, предположительно, проехал на красный свет, когда его сбил министр, находившийся за рулём своего личного автомобиля", — сказано в тексте материала.

По информации издания, велосипедиста госпитализировали после ДТП. Ему диагностировали ушиб надбровной дуги и травму головы. Сам французский чиновник обошёлся без травм. Тестирование на содержание алкоголя и наркотических препаратов в крови показало отрицательный результат.

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О том, как официальные лица должны управляться с автомобилем, французскому министру готовы рассказать коллеги с Украины. Ранее в Киевской области пьяный чиновник сбил людей на пешеходном переходе. Трое из них получили сильные травмы, одного пришлось доставать прямо из-под колёс. Тест на содержание алкоголя в крови показал у главы районной администрации 11-кратное превышение нормы.

Владимир Озеров
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