Отсудившую права на свой reels московскую блогершу обвинили в плагиате 4 мая, 10:07 Ролик блогерши Юлии (справа) оказался копией чужого контента (слева). Обложка © Telegram / SHOT

Московский эксперт по недвижимости, блогерша Юлия недавно отпраздновала свою победу в суде над риелтором, который украл у неё идею для ролика в формате reels. Но триумф оказался преждевременным. Внезапно объявилось петербургское агентство недвижимости "Новостройки медовые", которое обвинило саму Юлию в плагиате. В деталях истории разбирался SHOT.

Ролик блогерши (справа) Юлии оказался копией чужого контента (слева). Видео © Telegram / SHOT

Ролик блогерши Юлии появился в соцсети в июле 2023 года. Однако ещё в декабре 2022 года был опубликован reels от петербургского агентства с точно таким же текстом. Как рассказали сотрудники фирмы, эту пошаговую инструкцию на тему, как закрыть ипотеку, написали их штатные копирайтеры. Ролик с советами набрал более миллиона просмотров.

Через семь месяцев блогерша Юлия записала видео с точно таким же текстом про пять шагов к закрытию ипотеки. Возможно, "Новостройки медовые" не заметили бы такое вопиющее воровство, однако в Сети прогремела новость, что Юлия преспокойно выиграла суд за авторские права на свой reels. В агентстве недвижимости возмутились, что ролик блогерши точь-в-точь копирует их контент. Сейчас в компании рассматривают вопрос о возможном отстаивании своих прав в суде.

Напомним, в июле 2023 года блогерша Юлия разместила на своей странице в Сети ролик на тему "Что делать после погашения ипотеки". Этот видеогайд попал в рекомендации и набрал почти 11 миллионов просмотров. Позднее точно такое же видео опубликовал риелтор Сергей. Блогерша засудила его за плагиат и выиграла в свою пользу 300 тысяч рублей. В России это первое судебное дело по краже идеи reels (формат коротких вертикальных видео) в соцсети Instagram*, которое закончилось в пользу истца.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Авторы Татьяна Миссуми