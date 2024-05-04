В Брянске за участие в террористической организации задержали школьника

Ученик девятого класса задержан в Брянске за участие в составе террористической организации. 15-летний парень по указке кураторов с Украины снимал фото и записывал видео с расположением важных объектов городской инфраструктуры, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, подросток был завербован террористическим легионом "Свобода России"* в марте этого года. Он получал от кураторов разные задания, к примеру — вёл съёмку автобусных остановок в одном из районов Брянска, делал снимки местной площади и административных зданий. Также известно, что он хотел задействовать в съёмках своего одноклассника, но тот сообразил, что в подобном участвовать не стоит.

В результате юный шпион был задержан. Выяснилось, что он учился в одной из школ Брянска и ранее на учёте в полиции не состоял. Его воспитанием занимается мать-одиночка. Возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности организации, которая признана террористической в России.

Ранее Life.ru сообщал о задержании членов китайской тоталитарной секты "Фалуньгун"** в столице России. В частности, в рамках статьи 284.1 УК РФ была взята под стражу глава общины Наталья Миненкова. Прочие задержанные пока что фигурируют в деле в качестве свидетелей. Известно, что ассоциация "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа" незаконно работала в Москве уже почти четыре года.