"Может, сам выпивает": Жулин попал под горячую руку Тарасовой из-за слов о "полупьяных" фигуристах Жулина осудили за слова о "полупьяных" фигуристах на показательных прокатах 4 мая, 10:41 Александр Жулин. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Обвинения тренера РФ Александра Жулина в адрес фигуристов, что они якобы выходят "полупьяными" на показательные выступления после турниров, вызвали резонанс в спортивном сообществе.

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова раскритиковала Жулина. Она заявила РИА "Новости", что, видимо, её коллега сам неплохо выпивает, поэтому и делает такие предположения в отношении подопечных. С Тарасовой согласилась и чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. По её словам, фигуристы действительно выходят на лёд после соревнований более расслабленными, но никто не позволяет себе выпить.

"Вы думаете, что Женя Медведева и Алина Загитова шампанское пьют перед выступлениями? Я в это не поверю. Не знаю, может, мальчишки могут, но за девочек я совершенно спокойна", — приводит её слова "Советский спорт".

Напомним, заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что фигуристы часто перестают соблюдать режим после завершения соревновательной программы на турнирах, из-за чего хромает качество показательных выступлений и спортсмены катаются, "как куски говна". По его словам, фигуристы даже выходят на лёд "полупьяными", так как накануне начинают отмечать окончание состязаний.

Авторы Татьяна Миссуми