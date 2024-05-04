Два частных дома загорелись в курской деревне Успеновка из-за обстрела ВСУ
Два частных дома загорелись в курской деревне Успеновка из-за обстрела ВСУ. Фото © t.me / gubernator_46
Два частных дома загорелись в деревне Успеновка Кореневского района Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Стровойт.
"Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Возникли возгорания в двух домовладениях", — рассказал глава области и уточнил, что сотрудники МЧС приступят к тушению пожара, как только позволит обстановка. Он также пообещал погорельцам помощь в восстановлении имущества.
А сегодня ночью Киев вновь попытался атаковать территорию Крымского полуострова американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Четыре ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны над регионом.