Два частных дома загорелись в курской деревне Успеновка из-за обстрела ВСУ

Два частных дома загорелись в деревне Успеновка Кореневского района Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Стровойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Возникли возгорания в двух домовладениях", — рассказал глава области и уточнил, что сотрудники МЧС приступят к тушению пожара, как только позволит обстановка. Он также пообещал погорельцам помощь в восстановлении имущества.