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Регион
4 мая, 10:41

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинской стороны атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотников. В небе над регионом были сбиты сразу два вражеских дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Около 13:15 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом
Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом

Кроме того, киевский режим попытался атаковать и Курскую область, в частности деревню Успеновку Кореневского района. К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако без разрушений не обошлось. В результате обстрела загорелось два домовладения, сообщал губернатор Роман Старовойт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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