В Белгородской области сбили два украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинской стороны атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотников. В небе над регионом были сбиты сразу два вражеских дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Около 13:15 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, киевский режим попытался атаковать и Курскую область, в частности деревню Успеновку Кореневского района. К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако без разрушений не обошлось. В результате обстрела загорелось два домовладения, сообщал губернатор Роман Старовойт.
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