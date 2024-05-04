В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинской стороны атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотников. В небе над регионом были сбиты сразу два вражеских дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Около 13:15 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом

Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом

Кроме того, киевский режим попытался атаковать и Курскую область, в частности деревню Успеновку Кореневского района. К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако без разрушений не обошлось. В результате обстрела загорелось два домовладения, сообщал губернатор Роман Старовойт.